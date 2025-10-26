“Momento indescritível”, festeja William Bolt após título do Atlântico com virada sobre o Magnus

Bolt ergueu a taça de bicampeão na Arena Sorocaba. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico voltou a fazer história no futsal brasileiro. Na noite de sábado (25), em Sorocaba, a equipe de Erechim superou o Magnus por 5 a 3 e conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil de Futsal. Com a vitória, o clube se tornou o primeiro a vencer duas edições da competição. E, pela terceira vez em dois anos, coube ao capitão William Bolt erguer o troféu nacional.

— É um momento indescritível. Sempre que você é campeão, é uma sensação única. É o reconhecimento de todo um trabalho — afirmou Bolt, emocionado após a conquista.

Título diante de um grande adversário

Na avaliação do capitão, o título se torna ainda mais especial por ter sido conquistado contra um dos principais times do país.

— A gente tinha do outro lado um grande campeão também. Antes do jogo, tínhamos conversado que precisávamos passar os primeiros dez minutos sem sofrer gols. Não conseguimos, sofremos dois gols, mas tivemos resiliência pra saber passar por esse momento ruim no jogo — destacou.

A virada começou ainda no primeiro tempo, com um gol que reacendeu a confiança do grupo.

— Conseguimos fazer o nosso primeiro gol no primeiro tempo, que deu um gás, uma motivação muito grande pra gente. No vestiário, colocamos os ‘pingos nos is’, voltamos melhor, conseguimos virar e dar sequência no jogo para sair com o título — disse o ala.

Para Bolt, esse poder de reação é uma marca registrada do time.

— É não desistir. O jogo só termina quando o juiz apita. Acho que dá para perceber isso do Atlântico nos últimos anos. O Atlântico ganhou a Liga Nacional nos instantes finais, de virada. Viramos o primeiro jogo da final da Copa do Brasil e hoje (sábado) também. Então é isso: nunca desistir. É o aprendizado que fica dessa equipe do Atlântico — concluiu.