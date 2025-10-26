Futsal

Copa do Brasil de Futsal
Notícia

“Momento indescritível”, festeja William Bolt após título do Atlântico com virada sobre o Magnus

Capitão em mais uma conquista nacional valorizou a resiliência do time na final contra a equipe paulista, neste sábado

Caroline Dolina

Direto de Sorocaba-SP

