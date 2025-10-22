Magnus x Atlântico: horário e onde assistir ao jogo de volta da final da Copa do Brasil de Futsal

Galo venceu a partida de ida da decisão por 2 a 1, em Erechim. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

Magnus e Atlântico decidem neste sábado (25) quem fica com o título da Copa do Brasil de Futsal. A partida de volta da final será às 19h30min, na Arena Sorocaba.

No duelo de ida, o time gaúcho levou a melhor e venceu os paulistas por 2 a 1, de virada. Agora, o Galo joga por um empate para conquistar o bicampeonato da competição. Em caso de vitória do Magnus, o jogo irá para a prorrogação.

Se persistir a igualdade no tempo extra, haverá cobranças de pênaltis para definir o campeão.

Além de decidirem o título, Atlântico e Magnus estão classificados para disputarem a Supercopa em 2026. O campeão garante vaga para jogar a Libertadores de Futsal do mesmo ano.

Onde assistir