Horas antes da final da Copa do Brasil de Futsal, clima de concentração toma conta do Atlântico: “A taça é um combustível a mais”

Elenco finalizou a preparação na manhã deste sábado. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico está a poucas horas de disputar mais uma final nacional. Neste sábado (25), às 19h30min, o time de Erechim enfrenta o Magnus, em Sorocaba, na decisão da Copa do Brasil de Futsal 2025. Atual campeão da competição, o Galo chega embalado por uma campanha consistente e com a chance de conquistar um feito inédito: ser o primeiro bicampeão consecutivo da história do torneio.

No primeiro jogo da final, realizado no Caldeirão do Galo, o time gaúcho venceu o Magnus por 2 a 1, com gols de Thales e Serginho, e agora joga por um empate para levantar a taça.

O capitão William Bolt, uma das principais lideranças do elenco do Atlântico, falou sobre a preparação para o confronto decisivo e reforçou a importância de ter atenção total diante de um adversário que joga com intensidade no ataque.

— Eu acredito que em um jogo grande como esse, todos os aspectos têm que ser trabalhados. Principalmente porque o time deles é muito ofensivo, então a gente tem que ter muita atenção na marcação. Magnus é um time que joga muito para frente e, consequentemente, a gente tem que aproveitar as chances que tivermos — frisou.

A atmosfera de uma final, segundo o capitão, é sempre especial e serve como motivação extra para o elenco.

— Em uma final a gente entra para vencer, como todos os jogos. Mas final tem um ingrediente a mais, por ter o troféu ali. Quando você entra na quadra e vê a taça, é um combustível a mais. Essa final é como todos vêm dizendo, entre os dois melhores times do Brasil. Se a gente sair vitorioso, vamos comemorar muito, porque vai ser contra uma grande equipe. Com certeza os atletas estão muito focados para conseguir esse bicampeonato para o Atlântico — concluiu.