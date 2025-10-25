Futsal

Em Sorocaba
Horas antes da final da Copa do Brasil de Futsal, clima de concentração toma conta do Atlântico: “A taça é um combustível a mais”

Galo venceu o jogo de ida por 2 a 1 e precisa de um empate para conquistar o bicampeonato

Caroline Dolina

