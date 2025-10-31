Fixo quer manter fase artilheira para levar Atlântico à semifinal da Liga Nacional de Futsal

Atlântico finalizou a preparação em Erechim nesta quinta-feira (30). Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico enfrenta o Cascavel neste sábado (1º), às 17h, pela partida de ida das quartas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF). O palco será o Ginásio Odilon Reinhardt, no Paraná, onde o Galo buscará abrir vantagem antes do jogo de volta em Erechim, marcado para o dia 8 de novembro.

No único encontro entre as equipes nesta temporada, o Atlântico aplicou uma goleada por 8 a 3, com atuação de gala de Vagner. O fixo foi o nome do jogo ao marcar quatro gols e se consolidar como artilheiro da competição, com 20 tentos.

— A gente sabe que jogo de mata-mata é diferente. Sabemos da força do Cascavel, ainda mais jogando em casa. Mas estamos preparados e confiantes. Nosso grupo está focado e quer muito essa vaga na semifinal — frisou o artilheiro.

O Atlântico chega embalado por uma impressionante sequência de 28 jogos de invencibilidade, além do título da Copa do Brasil e da melhor campanha da primeira fase da LNF. Nas oitavas de final, passou com autoridade pelo Umuarama. Já o Cascavel eliminou o Marreco e aposta no fator casa para surpreender.

No entanto, apesar dos fatores favoráveis, Vagner prega concentração total para o confronto no Paraná.

— Estamos vivendo uma fase muito boa, mas isso só se mantém com trabalho e foco. Cada detalhe conta. Vamos entrar com respeito e intensidade para buscar a vantagem para o jogo de volta — concluiu o fixo.