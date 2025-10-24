Entre a pressão e o sonho de conquistar a classificação inédita, Passo Fundo Futsal joga por virada histórica no Campeonato Brasileiro 

PFF perdeu a partida de ida por 5 a 1, no Paraná. Passo Fundo Futsal, Divulgação

O Passo Fundo Futsal entra em quadra neste sábado (25), às 19h, na Arena Clube Comercial, com uma missão desafiadora. O time gaúcho reverter a desvantagem de 5 a 1 sofrida no jogo de ida contra o Paraná e conquistar uma classificação inédita às semifinais do Campeonato Brasileiro de Futsal.

Para avançar, o PFF precisa vencer o tempo regulamentar por qualquer placar para forçar a prorrogação. Caso empate no tempo extra, a decisão vai para os pênaltis. Já o Paraná joga pelo empate para garantir a vaga.

Apesar do cenário adverso, o técnico Vandré da Costa mantém a confiança no elenco e destacou o espírito de superação do grupo. Isso porque nas oitavas, o elenco precisou reverter o resultado contra o São João do Jaguaribe.

— Sabemos da dificuldade, mas também conhecemos nossa força dentro de casa. Vamos lutar até o último segundo. A torcida pode esperar um time aguerrido, que vai honrar a camisa e buscar essa classificação inédita com muita entrega — destacou o treinador.

A classificação seria a primeira do Passo Fundo Futsal às semifinais do Brasileirão. Em 2024, o time foi eliminado justamente nas quartas de final, para o Sport, na Arena Clube Comercial.

— A gente sabe o quanto essa cidade respira futsal. Jogar em casa, com a Arena cheia, é diferente. É nisso que vamos nos apoiar: na nossa torcida, na nossa história e na vontade de fazer algo grande. Esse grupo merece viver esse momento — concluiu Vandré.