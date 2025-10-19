Futsal

Decisão
Notícia

Em vantagem, Atlântico mantém cautela para avançar às quartas da Liga Nacional de Futsal

Galo enfrenta o Umuarama nesta segunda-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final

Caroline Dolina

Repórter

