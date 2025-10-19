Em vantagem, Atlântico mantém cautela para avançar às quartas da Liga Nacional de Futsal

Fixo Batalha prega foco total no duelo decisivo. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico entra em quadra nesta segunda-feira (20), pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF). A equipe gaúcha recebe o Umuarama, às 20h, no Caldeirão do Galo, com a missão de confirmar a classificação para a próxima fase da competição.

Na partida de ida, disputada no Paraná, o Atlântico venceu por 3 a 1 e construiu uma vantagem importante e precisa de um empate para avançar. Caso o Umuarama vença no tempo regulamentar, a decisão irá para a prorrogação. Nesse cenário, o Galo joga pelo empate, já que teve melhor campanha na fase classificatória.

Apesar do resultado positivo, o clima no elenco é de concentração máxima. O fixo Batalha reforçou a importância de manter o foco total para o duelo decisivo.

— Conquistamos a vantagem lá, mas sabemos o quanto a Liga Nacional é equilibrada e competitiva, então é foco total. Vamos trabalhar para que durante a partida, ao lado do nosso torcedor, possamos confirmar a vaga — disse o jogador.