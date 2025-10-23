"Eles vibram, xingam e sofrem": torcida do Atlântico viaja 870 km até Sorocaba para a final da Copa do Brasil de Futsal

Atlântico terá apoio da torcida em Sorocaba. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

Na noite desta sexta-feira (24), dois ônibus sairão de Erechim rumo a Sorocaba, levando 80 torcedores do Atlântico para acompanhar a final da Copa do Brasil de Futsal, contra o Magnus. Serão 870 quilômetros de estrada, movidos por paixão, expectativa e a esperança de ver o Galo levantar mais um troféu nacional.

Entre os torcedores está a família Michel das Chagas, que embarca pela primeira vez em uma viagem para assistir a uma partida do Atlântico longe do Caldeirão do Galo. Gisele (37), Edeliar (37), Yago (15) e Yuri (9) compartilham o amor pelo futsal e contam que tudo começou por influência de uma amiga próxima.

— Sempre gostamos tanto de futebol, quanto do futsal. Mas começamos a acompanhar mais o Galo por meio de uma amiga muito querida, que sempre nos levava aos jogos. A cada partida, o carinho pelo clube aumentava, e nossos filhos também foram se envolvendo — conta Gisele.

A ideia de viajar até Sorocaba surgiu justamente em uma dessas partidas, quando a amiga mencionou a excursão organizada pela torcida Camisa 6. O plano inicial era que apenas o casal fosse, mas os filhos logo se empolgaram e pediram para ir junto.

— Eles vibram, xingam e sofrem. Sempre fiz questão de ensinar meus filhos a gostar de esportes. É a segunda viagem que fazem com a gente, mas será a primeira vez que vamos acompanhar uma partida do Atlântico fora de Erechim — destaca Gisele, que contou que a família viajou até Araraquara para acompanhar um jogo do Ypiranga, em 2024.

Compromissos

A decisão de embarcar para a cidade paulista exigiu abrir mão de alguns compromissos. Gisele e Edeliar trabalham aos sábados e precisaram reorganizar a agenda. Ela até adiou um exame médico para não perder a oportunidade.

Agora, a família vive a expectativa de um jogo histórico em Sorocaba. E, claro, com o Atlântico conquistando o bicampeonato da Copa do Brasil.

— Estamos ansiosos e nervosos. Se tratando de uma final, já criamos expectativas. Temos confiança de que o Galo voltará com esse título — diz Gisele.

O que o Galo precisa para conquistar o bicampeonato?

Para levantar o troféu, o time gaúcho precisa ao menos de um empate no tempo regulamentar, visto que venceu a partida de ida por 2 a 1, em Erechim. Em caso de vitória do Magnus, o jogo irá para a prorrogação. Se persistir a igualdade no tempo extra, haverá cobranças de pênaltis para definir o campeão.