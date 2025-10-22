De virada, Atlântico vence Guarani-FW e avança às quartas de final do Gauchão de Futsal

Elenilson (esquerda) marcou duas vezes na vitória do Galo. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico é o primeiro time classificado para as quartas de final do Gauchão de Futsal. O Galo repetiu a atuação da partida de ida e confirmou a vaga nesta terça-feira (21), com uma vitória de virada por 4 a 2 sobre o Guarani-FW, no Caldeirão do Galo.

Agora, o time de Erechim aguarda a definição dos demais confrontos para conhecer seu próximo adversário.

Guarani-FW saiu na frente

Praticamente 24 horas após garantir a classificação na Liga Nacional de Futsal (LNF), o Atlântico voltou à quadra revezando os quartetos. O Guarani, precisando vencer para levar a partida à prorrogação, aproveitou o desgaste do adversário e pressionou no setor ofensivo.

As investidas, aliadas à marcação intensa, colocaram a equipe de Frederico Westphalen em vantagem na primeira etapa. O Verdão abriu o placar aos 4min15s, quando Miguel puxou contra-ataque, avançou até a área e recebeu na cara do gol para finalizar com precisão: 1 a 0.

O Guarani neutralizou as ações do Galo e ampliou aos 15min50s. Após cobrança de lateral pela esquerda, Daniel Rosa cruzou na área e Rikelmy desviou para o fundo da rede, levando a vantagem dos visitantes para o intervalo.

Galo reagiu e buscou a virada

Na volta do segundo tempo, o Atlântico adotou uma postura diferente, se lançou ao ataque e passou a buscar a virada no placar. Aos 4min33s, Elenilson recebeu uma cobrança de falta na entrada da área, soltou a perna e descontou: 2 a 1.

O time de Erechim manteve a pressão e chegou ao empate aos 11min21s. Elenilson recebeu outra assistência na entrada da área, girou sobre a marcação e mandou uma pancada para estufar a rede: 2 a 2.

A virada veio aos 15min07s. Após um contra-ataque pela ala esquerda, João Vitor arriscou um chute cruzado e colocou o Galo em vantagem: 3 a 2.

Faltando apenas 34 segundos para o fim da partida, Vagner carimbou a classificação do Atlântico às quartas de final. O camisa 8 roubou a bola na quadra defensiva, avançou pela ala direita e finalizou cruzado para marcar o quarto gol dos donos da casa e decretar o resultado final: 4 a 2.

