Futsal

No Caldeirão do Galo
Notícia

De virada, Atlântico vence Guarani-FW e avança às quartas de final do Gauchão de Futsal

Galo saiu atrás no marcador, mas buscou a virada na segunda etapa e aplicou 4 a 2 na equipe de Frederico Westphalen

Caroline Dolina

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS