Futsal

Redenção
Notícia

Como o goleiro Ale Falcone foi de vilão a herói do Atlântico no título da Copa do Brasil de Futsal

Arqueiro começou a final com duas falhas, mas brilhou no segundo tempo com defesas decisivas e um gol que selou a virada contra o Magnus

Caroline Dolina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS