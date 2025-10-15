Com atuação segura, Atlântico vence Umuarama e sai na frente nas oitavas da Liga Nacional de Futsal

Equipes se enfrentaram no Ginásio Amário Vieira da Costa, no Paraná. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico deu um passo importante na busca por uma vaga nas quartas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF). Nesta terça-feira (14) o Galo venceu o Umuarama por 3 a 1 e largou em vantagem no jogo de ida das oitavas. A volta será na segunda-feira (20), às 20h, em Erechim.

Com o resultado, o Atlântico precisa apenas de um empate para avançar à próxima fase. Em caso de derrota no tempo regulamentar, haverá prorrogação. No tempo extra, o Galo tem vantagem do empate, visto que fez a melhor campanha na fase classificatória.

Atuação segura

O Atlântico começou a partida enfrentando dificuldades para furar o bloqueio defensivo do Umuarama. Bem postado em quadra, o time paranaense conseguiu neutralizar as principais investidas do melhor ataque da LNF, que encontrava poucos espaços para criar jogadas de perigo.

A primeira chance clara surgiu após uma pressão na saída de bola adversária. Aos 5min56s, o goleiro Dalton tentou fazer a reposição, mas Suelton foi rápido, esticou a perna direita e desviou a bola, mandando direto para o fundo das redes e abrindo o placar para o Galo: 1 a 0.

Apesar do gol, o Atlântico seguiu com dificuldades na construção ofensiva, acumulando erros de passe e pouca efetividade nas finalizações. No entanto, quando restavam 28 segundos para o fim da primeira etapa, a equipe gaúcha conseguiu ampliar. Após uma triangulação com William e Suelton, Vagner recebeu na entrada da área e finalizou com precisão para fazer 2 a 0.

O Umuarama tentou contestar o lance e solicitou o vídeo suporte alegando que o Atlântico havia cometido a sexta falta no início da jogada. Após análise, os árbitros consideraram o lance legal e confirmaram o gol.

Na volta do intervalo, o Galo adotou uma postura mais cautelosa e priorizou a segurança defensiva. Mesmo assim, o time gaúcho conseguiu ampliar a vantagem no marcador. Aos 9min20s, Vagner apareceu novamente. Após uma boa troca de passes, o camisa 8 recebeu na ala esquerda e finalizou cruzado para fazer 3 a 0.

Na reta final, o Umuarama apostou no goleiro-linha para tentar diminuir a diferença no placar e conseguiu balançar a rede uma vez. Faltando 58 segundos para o fim, Capinha recebeu pela ala direita e finalizou cruzado, marcando o gol dos paranaenses.