Clássico em dose dupla: Atlântico enfrenta a ACBF nos mata-matas da Série Ouro e do Gauchão de Futsal

Galo venceu cinco jogos contra a rival nesta temporada, além de um empate. Lucka Cyríaco / ACBF,Divulgação

O mês de novembro promete fortes emoções para os fãs do futsal gaúcho. Atlântico e ACBF, dois dos maiores clubes do estado, vão se enfrentar em quatro partidas decisivas. Os jogos serão válidos por duas competições: a Série Ouro, da Federação Gaúcha, e o Gauchão de Futsal, da Liga Gaúcha.

O único confronto que tem data marcada é o jogo de ida das semifinais da Série Ouro. Na terça-feira (4), o time de Erechim recebe a rival às 20h, no Caldeirão do Galo. A partida de volta será em Carlos Barbosa.

Já pelas quartas de final do Gauchão de Futsal, o Atlântico terá a vantagem de decidir o jogo de volta em casa. No entanto, a Liga Gaúcha não confirmou as datas e horários de ambos os duelos.

Retrospecto favorável

Em 2025, o clássico já aconteceu seis vezes, e o Atlântico mantém ampla vantagem: cinco vitórias e um empate.

As equipes se enfrentaram duas vezes pela Supercopa Gramado, duas pela Copa do Brasil, uma pela Liga Nacional de Futsal e outra pelo Gauchão de Futsal. O único jogo que o clube não venceu foi em agosto, pela LNF.