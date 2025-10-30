Cascavel x Atlântico: onde assistir ao jogo de ida das quartas de final da Liga Nacional de Futsal

O Atlântico inicia neste sábado (1º) sua caminhada em busca de uma vaga nas semifinais da Liga Nacional de Futsal (LNF). Às 17h, o Galo encara o Cascavel no Ginásio Odilon Reinhardt, no primeiro confronto das quartas de final.
Para chegar até aqui, o time gaúcho eliminou o Umuarama nas oitavas de final, com vitória nos jogos de ida e volta. Por outro lado, a equipe paranaense passou pelo Marreco após empatar na partida de ida e vencer a volta.
No único confronto entre os dois times nesta edição da LNF, o Atlântico levou a melhor e goleou o Cascavel por 8 a 3, em Erechim.
O classificado deste duelo enfrentará o vencedor de Jaraguá e Joinville nas semifinais.
Onde assistir a Cascavel x Atlântico
A partida será transmitida pelo canal da LNFTV no YouTube. O BandSports também confirmou transmissão