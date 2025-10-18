Atlântico x Umuarama: onde assistir ao jogo de volta das oitavas da Liga Nacional de Futsal

Galo venceu a partida de ida por 3 a 1, no Paraná. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico decide nesta segunda-feira (20) uma vaga para a próxima fase da Liga Nacional de Futsal (LNF). Às 20h, o time gaúcho encara o Umuarama no Caldeirão do Galo, pelo confronto de volta das oitavas de final.

O time gaúcho venceu a partida de ida por 3 a 1 e, agora, precisa apenas de um empate para avançar às quartas. Em caso de derrota no tempo regulamentar, haverá prorrogação. No tempo extra, o Galo tem vantagem do empate, visto que fez a melhor campanha na fase classificatória.

O vencedor deste confronto enfrentará Cascavel ou Marreco na próxima fase. Na ida, as equipes empataram em 2 a 2.

Onde assistir a Atlântico x Umuarama