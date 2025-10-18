Futsal

Atlântico x Umuarama: onde assistir ao jogo de volta das oitavas da Liga Nacional de Futsal

Confronto será realizado na segunda-feira (20), às 20h, em Erechim

Caroline Dolina

Repórter

