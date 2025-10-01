Atlântico x Magnus: horário e onde assistir ao jogo de ida da final da Copa do Brasil de Futsal

Recentemente o Galo goleou o Magnus por 7 a 3 na LNF. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

No sábado (4), Atlântico e Magnus começam a decidir o título da Copa do Brasil de Futsal. A partida de ida da final será às 18h, no Caldeirão do Galo, em Erechim.

O Magnus, por outro lado, teve uma campanha imbatível e chega invicto para a decisão. No caminho até a vaga na finalíssima, eliminou Praia Clube, Sorriso-MT, União-TO e Brefagó. Ao lado do São João do Jaguaribe, o Cachorrão tem a melhor defesa do torneio, com nove gols sofridos. Ainda, balançou as redes 27 vezes.

Além de decidirem o título, Atlântico e Magnus estão classificados para disputarem a Supercopa em 2026. O campeão garante vaga para jogar a Libertadores de Futsal do mesmo ano.

A partida de volta será disputada no dia 25, às 19h30min, na Arena Sorocaba.

Onde assistir