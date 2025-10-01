Atlântico x Magnus: horário e onde assistir ao jogo de ida da final da Copa do Brasil de Futsal

No sábado (4), Atlântico e Magnus começam a decidir o título da Copa do Brasil de Futsal. A partida de ida da final será às 18h, no Caldeirão do Galo, em Erechim.
As equipes chegaram à decisão com campanhas muito consistentes. Antes de passar pelo São João do Jaguaribe nas semifinais, o Galo teve a missão de eliminar o Umuarama na primeira fase, ACBF nas oitavas e Minas nas quartas. Em oito jogos, o time gaúcho conquistou sete vitórias e uma derrota, marcou 27 gols e sofreu dez.
O Magnus, por outro lado, teve uma campanha imbatível e chega invicto para a decisão. No caminho até a vaga na finalíssima, eliminou Praia Clube, Sorriso-MT, União-TO e Brefagó. Ao lado do São João do Jaguaribe, o Cachorrão tem a melhor defesa do torneio, com nove gols sofridos. Ainda, balançou as redes 27 vezes.
Além de decidirem o título, Atlântico e Magnus estão classificados para disputarem a Supercopa em 2026. O campeão garante vaga para jogar a Libertadores de Futsal do mesmo ano.
A partida de volta será disputada no dia 25, às 19h30min, na Arena Sorocaba.
Onde assistir
A partida terá transmissão do canal da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) no YouTube. BandSports também anuncia transmissão ao vivo.