Futsal

Embalado
Notícia

Atlântico vive melhor fase da década e chega a 22 jogos invicto

Com a maior série invicta dos últimos 10 anos, clube de Erechim se prepara para decisões na Série Ouro, Gauchão, Liga Nacional e Copa do Brasil

Caroline Dolina

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS