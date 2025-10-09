Atlântico vive melhor fase da década e chega a 22 jogos invicto

O Atlântico vive um momento especial nesta reta final de temporada. Com a vitória por 5 a 2 sobre a AFA São Francisco de Assis no último domingo (5), o clube de Erechim chegou à marca de 22 jogos consecutivos sem derrota, consolidando a maior sequência invicta dos últimos 10 anos.
A última vez que o Galo saiu de quadra derrotado foi em 9 agosto, quando perdeu por 4 a 3 para a AMF, pelo Gauchão de Futsal. Depois disso, foram 18 vitórias e quatro empates, com 104 gols marcados — uma média de 4,7 por partida.
A série invicta incluí partidas por quatro competições: oito pelo Gauchão, sete pela Liga Nacional de Futsal (LNF), quatro pela Série Ouro e três pela Copa do Brasil.
Elenco dividido em compromissos importantes
A invencibilidade ganha ainda mais relevância diante da estratégia adotada pelo clube. O Atlântico tem utilizado sua equipe sub-20 em grande parte dos jogos do Gauchão e da Série Ouro, poupando os principais atletas para os compromissos nacionais, mas sem comprometer o desempenho nas competições estaduais.
Reta final com decisões
O período invicto é um trunfo importante para o Galo, que busca manter o embalo e seguir firme na briga pelos títulos estaduais e nacionais nessa reta final de temporada. A primeira partida da série de decisões que o time terá pela frente será neste sábado (11), quando volta a enfrentar a AFA São Francisco de Assis, valendo vaga nas semifinais da Série Ouro.
Na sequência, o time comandado por Paulinho Sananduva encara o Umuarama pelas oitavas de final da Liga Nacional, nos dias 14 e 20 de outubro. Já nos dias 18 e 21, o clube decide uma vaga nas quartas de final do Gauchão, contra o Guarani.
Ainda, para encerrar o mês de confrontos decisivos, o Atlântico decide o bicampeonato da Copa do Brasil. O jogo de volta da final contra o Magnus será realizado no dia 25, na Arena Sorocaba. A equipe de Erechim tem a vantagem por ter vencido o primeiro jogo.
Jogos do período invicto
- São João do Jaguaribe 1x2 Atlântico — Copa do Brasil
- São José 1x2 Atlântico — Série Ouro
- Guarani 4x4 Atlântico — Liga Gaúcha
- Atlântico 8x3 Cascavel — LNF
- Atlântico 7x1 Lyon — Série Ouro
- Atlântico 3x0 São João do Jaguaribe — Copa do Brasil
- ACBF 1x1 Atlântico — LNF
- Atlântico 3x2 Santa Rosa — Liga Gaúcha
- Atlântico 5x1 São Lourenço — LNF
- Atlântico 8x1 Lokomotiv — Liga Gaúcha
- Cerro Largo 1x1 Atlântico — Liga Gaúcha
- Entre-Ijuís 3x4 Atlântico — Liga Gaúcha
- Figueira 2x6 Atlântico — Série Ouro
- Blumenau 3x6 Atlântico — LNF
- Atlântico 6x0 Tubarão — LNF
- Atlântico 12x2 Figueira — Série Ouro
- Atlântico 4x0 ACBF — Liga Gaúcha
- Atlântico 6x3 Filtradores — Liga Gaúcha
- Esporte Futuro 2x2 Atlântico — LNF
- Sercca 3x5 Atlântico — Liga Gaúcha
- Atlântico 2x1 Magnus — Copa do Brasil
- AFA São Francisco de Assis 2x5 Atlântico — Série Ouro