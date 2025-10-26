Futsal

Bicampeão
Notícia

Atlântico vence o Magnus e é campeão da Copa do Brasil de Futsal

Galo conquistou o troféu neste sábado, ao aplicar 5 a 3 nos paulistas, na Arena Sorocaba

Caroline Dolina

Direto de Sorocaba

