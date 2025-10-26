Atlântico vence o Magnus e é campeão da Copa do Brasil de Futsal

Time de Erechim ergueu a taça pelo segundo ano seguido. Caroline Dolina / Agência RBS

O Atlântico é bicampeão da Copa do Brasil de Futsal. Em uma noite histórica na Arena Sorocaba, o time de Erechim protagonizou uma virada emocionante e venceu o Magnus por 5 a 3, neste sábado (25).

O Galo entrou em quadra com a vantagem do empate para conquistar o título, mas viu o Magnus abrir 2 a 0 ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, no entanto, o time gaúcho mostrou sua força, reagiu com intensidade e virou o jogo para conquistar o terceiro troféu nacional em dois anos.

Revés no primeiro tempo

A partida começou de forma muito acirrada, com ambas as equipes criando oportunidades na quadra de ataque. No entanto, o Magnus saiu na frente e abriu o placar aos 3min22s. Em cobrança de falta direta, Rodrigo Capita soltou a perna e mandou uma pancada para a bola passar por baixo do goleiro Ale Falcone: 1 a 0.

Os donos da casa seguiram com maior presença na área e ampliaram a vantagem aos 5min29s. Genaro avançou até a linha de fundo e cruzou para a área. A bola desviou no percurso, bateu no braço do goleiro Ale Falcone e entrou: 2 a 0.

Na sequência, Ale Falcone precisou intervir em outras duas jogadas para evitar que o placar se tornasse ainda mais elástico. O Atlântico, por sua vez, percebeu a intensidade do adversário e passou a trocar passes, buscando mais espaços na área.

Foi assim que aos 16min39s, após uma jogada do Magnus, o Galo armou um contra-ataque para diminuir o marcador. João Vitor avançou pelo meio e tocou para Suelton, que finalizou cruzado no fundo da rede: 2 a 1.

Virada histórica na segunda etapa

O Atlântico voltou com outra postura no segundo tempo e passou a buscar a virada. Aos 3 minutos, Pepita foi expulso e deixou o time gaúcho com um jogador a mais em quadra. O Galo aproveitou a vantagem numérica para empatar a partida aos 4min46s. Serginho desviou de cabeça, na linha de fundo, e mandou para a rede: 2 a 2.

A virada dos visitantes veio apenas 12 segundos depois. Aos 4min58s, Vilela pressionou a saída de bola do Magnus, roubou a posse e finalizou com precisão para colocar o Atlântico em vantagem: 3 a 2.

Precisando buscar a vantagem novamente para levar o jogo à prorrogação, o Magnus colocou o goleiro-linha em quadra. No entanto, quem aproveitou foi o Galo. Aos 14min40s, o goleiro Ale Falcone lançou a bola direto para o gol paulista e ampliou o placar: 4 a 2.

Aos 16min24s, a pressão com goleiro-linha do Cachorrão foi efetiva. Após troca de passes, Joãozinho recebeu na segunda trave e empurrou a bola para descontar: 4 a 3.