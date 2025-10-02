Atlântico quer fazer história mais uma vez na final da Copa do Brasil de Futsal

Galo segue a preparação para o primeiro confronto da final. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

Novamente na briga por um título nacional, o Atlântico inicia neste sábado (4) a decisão pelo bicampeonato da Copa do Brasil de Futsal. A partida de ida da grande final contra o Magnus acontece às 18h, no Caldeirão do Galo, em Erechim.

A equipe gaúcha vive um ano especial, chegando à terceira final da temporada, e busca coroar esse momento com mais uma conquista. O pivô Vilela, um dos destaques do elenco, comentou a importância da partida.

— É a terceira final no ano, a terceira que o Atlântico se coloca na disputa por títulos e sabemos o quanto é importante conseguir um resultado positivo nesta partida, já que atuaremos fora na sequência. Espero que possamos fazer dois bons jogos e ao final poder celebrar mais uma conquista — destacou o jogador.

Antes de chegar na decisão da Copa do Brasil, o Galo conquistou o título da Supercopa Gramado de Futsal e ficou com o vice-campeonato da Supercopa, ao ser superado pelo Joinville.

Campanha sólida e confiança em alta

O Atlântico chega à final com uma campanha consistente: foram sete vitórias e apenas uma derrota, com 27 gols marcados e 10 sofridos. Antes de passar pelo São João do Jaguaribe nas semifinais, o Galo teve a missão de eliminar o Umuarama na primeira fase, ACBF nas oitavas e Minas nas quartas.

A partida de volta será disputada no dia 25, às 19h30min, na Arena Sorocaba.

Supercopa