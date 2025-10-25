Atlântico pode coroar sequência invicta com bicampeonato da Copa do Brasil e terceiro título nacional em dois anos

O Atlântico está a um empate de mais um feito histórico. Neste sábado (25), em Sorocaba, o time de Erechim pode conquistar o bicampeonato da Copa do Brasil de Futsal diante do Magnus. A vitória por 2 a 1 no jogo de ida deu ao Galo a vantagem do empate na partida de volta.
Mas o que está em jogo vai muito além de uma taça: o clube pode coroar uma sequência de 27 jogos de invencibilidade e conquistar o terceiro título nacional em apenas dois anos — todos fora de casa.
Sequência impecável
Desde agosto, o Atlântico constrói uma das maiores sequências invictas do futsal nacional. Já são 27 partidas sem derrota, somando compromissos pela Liga Nacional, Copa do Brasil, Série Ouro e Gauchão. A consistência do time se reflete em números: é a defesa menos vazada da Copa do Brasil, com apenas 11 gols sofridos, além do segundo melhor ataque, com 29 marcados.
Se conquistar a Copa do Brasil neste sábado, o Atlântico chegará ao seu terceiro título nacional em menos de dois anos. Em 2023, o clube ergueu a taça da Liga Nacional de Futsal, e em 2024, foi campeão da Copa do Brasil. Agora, busca repetir o feito e confirmar o bicampeonato da competição. A nova conquista fecharia um ciclo vitorioso e consolidaria de vez o Galo entre as principais potências do futsal brasileiro.
Solidez longe do Caldeirão
Outro feito simbólico pode ser alcançado: todos os títulos nacionais recentes do Atlântico foram conquistados longe do Caldeirão. A LNF foi vencida em Toledo, a Copa do Brasil em Fortaleza, e agora a decisão será em Sorocaba. Um possível terceiro título fora de casa reforça a maturidade do grupo e a capacidade de decisão em ambientes adversos.
A partida será neste sábado (25), às 19h30min, na Arena Sorocaba. O canal da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) anuncia transmissão ao vivo em seu canal no YouTube.
Jogos do período invicto
- São João do Jaguaribe 1x2 Atlântico — Copa do Brasil
- São José 1x2 Atlântico — Série Ouro
- Guarani 4x4 Atlântico — Liga Gaúcha
- Atlântico 8x3 Cascavel — LNF
- Atlântico 7x1 Lyon — Série Ouro
- Atlântico 3x0 São João do Jaguaribe — Copa do Brasil
- ACBF 1x1 Atlântico — LNF
- Atlântico 3x2 Santa Rosa — Liga Gaúcha
- Atlântico 5x1 São Lourenço — LNF
- Atlântico 8x1 Lokomotiv — Liga Gaúcha
- Cerro Largo 1x1 Atlântico — Liga Gaúcha
- Entre-Ijuís 3x4 Atlântico — Liga Gaúcha
- Figueira 2x6 Atlântico — Série Ouro
- Blumenau 3x6 Atlântico — LNF
- Atlântico 6x0 Tubarão — LNF
- Atlântico 12x2 Figueira — Série Ouro
- Atlântico 4x0 ACBF — Liga Gaúcha
- Atlântico 6x3 Filtradores — Liga Gaúcha
- Esporte Futuro 2x2 Atlântico — LNF
- Sercca 3x5 Atlântico — Liga Gaúcha
- Atlântico 2x1 Magnus — Copa do Brasil
- AFA São Francisco de Assis 2x5 Atlântico — Série Ouro
- Atlântico 4x3 AFA São Francisco de Assis — Série Ouro
- Umuarama 1x3 Atlântico — LNF
- Guarani 3x5 Atlântico — Liga Gaúcha
- Atlântico 4x0 Umuarama — LNF
- Atlântico 4x2 Guarani — Liga Gaúcha