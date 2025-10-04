Futsal

De virada
Notícia

Atlântico marca dois gols no último minuto, vence o Magnus e larga em vantagem na final da Copa do Brasil de Futsal

Com o Caldeirão do Galo lotado neste sábado (4), time gaúcho aplicou 2 a 1 sobre os paulistas e agora precisa de um empate no duelo de volta para conquistar o bicampeonato

Caroline Dolina

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS