Atlântico marca dois gols no último minuto, vence o Magnus e larga em vantagem na final da Copa do Brasil de Futsal

Mais de 2 mil torcedores acompanharam a vitória do Galo. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico conquistou uma virada épica para largar em vantagem no confronto de ida da final da Copa do Brasil de Futsal. Com o Caldeirão do Galo lotado neste sábado (4), o time gaúcho marcou dois gols restando um minuto para o término da partida e venceu o Magnus por 2 a 1.

O Galo joga por um empate no duelo de volta para conquistar o bicampeonato da competição mais democrática do país. Em caso de vitória do Magnus, o jogo irá para a prorrogação. Se persistir a igualdade no tempo extra, terá cobranças de pênaltis para definir o campeão.

O confronto será disputado no dia 25, às 19h30min, na Arena Sorocaba.

Primeiros minutos eletrizantes

A partida começou a forma eletrizante. Logo ao 1min45s Alê Falcone foi exigido após uma jogada de Capita pela ala esquerda. O camisa arriscou uma finalização cruzada direto para as mãos do goleiro do Atlântico.

Aos 2min45s William Bolt pressionou a saída de bola do Magnus, roubou a bola na área e ficou cara a cara com André Deko. Na hora da conclusão, o capitão do Galo finalizou em cima do goleiro.

Os donos da casa seguiram pressionando e tiveram outra chance de abrir o placar aos 3min45s. Vilela roubou a bola pelo meio e mandou uma pancada na trave.

Depois das investidas iniciais, o jogo ficou mais equilibrado, e ambas equipes ajustaram a marcação. O Atlântico, no entanto, conseguia ter mais posse de bola e ameaçava mais.

Aos 11min30s três lances inacreditáveis. Na primeira jogada, Elenilson avançou no finalizou com perigo para a defesa de André Deko. Na sequência, Vagner explodiu a bola na trave. No contra-ataque, Genaro arriscou para o Magnus e a bola também parou na trave.

Aos 14min10s, William Bolt enganou o goleiro da equipe paulista e arriscou uma finalização da ala direita, direta para o gol, mas a bola saiu triscando a trave.

Nos instantes finais o Magnus teve duas boas oportunidades para balançar a rede e abrir o placar. Aos 17min17s, após saída errada do goleiro Alê Falcone, Lucas Gomes finalizou com o gol aberto, mas Elenilson se esticou todo para evitar que a bola fosse para o fundo da rede.

Restando 23 segundos para o término do primeiro tempo, o Atlântico cometeu a sexta falta e o Cachorrão teve tiro livre à seu favor. Capita cobrou e Ryan defendeu para levar o placar zerado para o intervalo.

Virada épica

O Atlântico voltou desatento depois da conversa no vestiário. E o Magnus aproveitou. Com 19 segundos de bola rolando, os donos da casa cometeram falta. Na cobrança, Pepita mandou a bola direito para o fundo da rede e abriu o placar no Caldeirão do Galo: 1 a 0.

O Galo tentou reagir aos 6min13s. William Bolt recebeu a bola no meio e tentou encobrir o goleiro André Deko, que se esticou todo e fez uma grande defesa para evitar a igualdade do marcador.

Aos 9 minutos, Elenilson recuperou a bola na quadra defensiva e avançou até o ataque. Na hora da finalização, o camisa 9 chutou em cima do goleiro, que fez outra boa defesa para os visitantes.

O Magnus teve a chance de ampliar a vantagem aos 10min56s. Kauê arriscou um chute e exigiu uma boa defesa do goleiro Alê Falcone. No rebote, o camisa 25 encobriu o gol e mandou para fora.

Nos instantes finais, o Atlântico colocou goleiro-linha em quadra e começou trabalhar a bola. Aos 18min31s, depois de muitas trocas de passes no ataque, Thales arriscou uma pancada certeira e indefensável no ângulo para deixar tudo igual e incendiar o Caldeirão do Galo: 1 a 1.