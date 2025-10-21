Atlântico goleia o Umuarama e está nas quartas de final da Liga Nacional de Futsal

Thales abriu o placar para o Galo nesta segunda-feira (20). Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico está entre os oito melhores clubes do Brasil. Nesta segunda-feira (20), pela partida de volta das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF), o Galo goleou o Umuarama por 4 a 0 e está classificado para enfrentar o Cascavel na próxima fase.

A equipe gaúcha já havia vencido o jogo de ida por 3 a 1, fora de casa, e entrou em quadra com a vantagem do empate. No entanto, o time comandado por Paulinho Sananduva não se acomodou e mostrou sua superioridade com uma atuação segura e dominante.

Galo dominante

Desde os primeiros minutos, o Atlântico impôs pressão na quadra ofensiva, apostando na troca de passes para envolver a marcação do Umuarama. E aos 6min09s os donos da casa abriram o placar com uma pancada de Thales. O camisa 16 arriscou um chute de fora da área e colocou o Galo em vantagem: 1 a 0.

Aos 11min50s, o Atlântico pressionou a saída de bola do adversário e ampliou o marcador após uma roubada de bola. Serginho ficou cara a cara com o goleiro Dalton e finalizou com precisão para fazer 2 a 0.

O terceiro gol veio aos 16min25s, em uma bela jogada pela ala esquerda. Vagner tocou para William Bolt, que recebeu na entrada da área e concluiu de primeira para ampliar: 3 a 0.

Após o intervalo, o time gaúcho manteve o controle das ações e não deu espaços para o Umuarama. Com uma defesa sólida e transições rápidas, o Galo seguiu criando boas oportunidades.

Aos 15min18s, William Bolt roubou a bola na quadra ofensiva, superou a marcação e finalizou com precisão para decretar o placar final no Caldeirão do Galo: 4 a 0.

