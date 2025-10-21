Futsal

Oito melhores
Notícia

Atlântico goleia o Umuarama e está nas quartas de final da Liga Nacional de Futsal

Galo aplicou 4 a 0 na equipe paranaense e enfrentará o Cascavel na próxima fase

Caroline Dolina

Repórter

