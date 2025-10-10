Atlântico enfrenta a AFA São Francisco de Assis em busca de uma vaga na semifinal da Série Ouro

Elenco realiza o último treino antes do jogo na manhã deste sábado (11). Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico decide uma vaga para a semifinal da Série Ouro neste sábado (11). Depois de ter vencido a AFA São Francisco de Assis na partida de ida das quartas de final, o Galo tem vantagem do empate para assegurar a classificação. O duelo de volta ocorre às 19h, em Erechim.

Em caso de vitória do time assisense, haverá prorrogação. Se o tempo extra terminar empatado, o Atlântico, por ter feito a melhor campanha na primeira fase, avançará à semifinal.

Apesar da vantagem, o artilheiro da competição com 28 gols, o ala João Vitor, destacou a importância de a equipe manter a concentração dentro de quadra para conquistar a classificação.

— Sabemos que fizemos a vantagem no primeiro jogo, mas é preciso manter a concentração e o trabalho sério para que a vaga venha. E decidir diante do nosso torcedor é sempre importante, já que temos toda a energia das arquibancadas — disse.