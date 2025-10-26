Futsal

Celebração
Notícia

Atlântico é recebido com festa e carreata em Erechim após o bi da Copa do Brasil de Futsal; veja vídeo

Jogadores foram recepcionados pela torcida na tarde deste domingo, após a conquista contra o Magnus

Caroline Dolina

