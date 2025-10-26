Atlântico é recebido com festa e carreata em Erechim após o bi da Copa do Brasil de Futsal; veja vídeo

Caminhão percorreu as principais avenidas de Erechim. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

A tarde deste domingo (26) foi de celebração nas ruas de Erechim. Após conquistar o bicampeonato da Copa do Brasil de Futsal sobre o Magnus, em Sorocaba, o elenco do Atlântico foi recebido com festa pela comunidade.

A comemoração começou com uma carreata pelas principais avenidas da cidade, reunindo centenas de torcedores em clima festa. Bandeiras, buzinaços e cantos embalaram o trajeto dos campeões, que desfilaram em um caminhão da Força Voluntária, exibindo a taça conquistada.

Durante o percurso, uma das paradas foi em frente ao prédio da Prefeitura Municipal, onde o elenco foi recepcionado pelo prefeito Paulo Polis. Em um gesto simbólico, o chefe do Executivo recebeu uma medalha de campeão e ergueu a taça ao lado dos atletas.

Em seu discurso, Polis enalteceu a importância da conquista para a cidade.

— O Atlântico é motivo de orgulho para Erechim. Essa vitória representa muito mais do que um título, é a prova da força, da união e da dedicação de um grupo que honra nossa cidade em todo o Brasil. Parabéns aos atletas, à comissão técnica e à torcida que nunca deixou de acreditar — declarou o prefeito.