Atlântico é o primeiro semifinalista da Série Ouro

Atlântico comemorou a vaga em casa. Edson Castro / Divulgação CER Atlântico

Antes de iniciar as disputas das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal, contra o Umuarama (PR) na terça-feira (14), o Atlântico garantiu vaga nas semifinais da Série Ouro. Em Erechim, o Galo fez 4 a 3 sobre a AFA, de São Francisco de Assis.

Como já havia vencido o jogo de ida por 5 a 2 na região central do Estado, o Atlântico se garantiu entre os quatro melhores da competição no tempo normal. A Série Ouro é organizada pela Federação Gaúcha de Futsal (FGFS).

João Vítor (duas vezes), Ruanzin e Vini Zarpellon marcaram os gols do Atlântico. Keven (duas vezes) e Ranther descontaram para os visitantes.

Na semifinal, o Atlântico espera pelo vencedor entre ACBF e Riograndense, que jogam dia 25 de outubro, em Carlos Barbosa. O time da Serra tem a vantagem pois venceu na ida por 5 a 0, em Rio Grande.

Quartas de final

Confira a programação das quartas de final da Série Ouro em 2025.

Jogos de Ida

18/10

Sercesa x SER Santiago, em Carazinho

ANPF x Russo Preto, em Nova Petrópolis

Jogos de Volta

25/10

ACBF x Riograndense, em Carlos Barbosa

SER Santiago x Sercesa, em Santiago

Russo Preto x ANPF, em Não-Me-Toque