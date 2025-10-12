Atlântico é o primeiro semifinalista da Série Ouro

Antes de iniciar as disputas das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal, contra o Umuarama (PR) na terça-feira (14), o Atlântico garantiu vaga nas semifinais da Série Ouro. Em Erechim, o Galo fez 4 a 3 sobre a AFA, de São Francisco de Assis.
Como já havia vencido o jogo de ida por 5 a 2 na região central do Estado, o Atlântico se garantiu entre os quatro melhores da competição no tempo normal. A Série Ouro é organizada pela Federação Gaúcha de Futsal (FGFS).
João Vítor (duas vezes), Ruanzin e Vini Zarpellon marcaram os gols do Atlântico. Keven (duas vezes) e Ranther descontaram para os visitantes.
Na semifinal, o Atlântico espera pelo vencedor entre ACBF e Riograndense, que jogam dia 25 de outubro, em Carlos Barbosa. O time da Serra tem a vantagem pois venceu na ida por 5 a 0, em Rio Grande.
Quartas de final
Confira a programação das quartas de final da Série Ouro em 2025.
Jogos de Ida
18/10
- Sercesa x SER Santiago, em Carazinho
- ANPF x Russo Preto, em Nova Petrópolis
Jogos de Volta
25/10
- ACBF x Riograndense, em Carlos Barbosa
- SER Santiago x Sercesa, em Santiago
- Russo Preto x ANPF, em Não-Me-Toque