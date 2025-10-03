Futsal

Contra o Magnus
Notícia

Atlântico decide mais uma final na era dourada comandada por Paulinho Sananduva

Galo inicia neste sábado a decisão da Copa do Brasil de Futsal — a quarta final nacional em menos de dois anos

Caroline Dolina

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS