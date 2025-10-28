Atlântico começa a decidir uma vaga nas semifinais da Liga Nacional de Futsal neste fim de semana

O Atlântico inicia neste sábado (1º) a disputa por uma vaga nas semifinais da Liga Nacional de Futsal (LNF). A equipe de Erechim enfrenta o Cascavel, às 17h, no Ginásio Odilon Reinhardt, no Paraná, pela partida de ida das quartas de final.
O duelo decisivo será no sábado seguinte (8), às 17h30min, no Caldeirão do Galo, em Erechim.
Com a melhor campanha da primeira fase, o Atlântico chega embalado após conquistar o bicampeonato da Copa do Brasil de Futsal no último fim de semana. Caso avance às semifinais, o Galo enfrentará o vencedor do clássico catarinense entre Joinville e Jaraguá.