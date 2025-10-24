Atlântico busca o bicampeonato da Copa do Brasil de Futsal: o que falta para levantar a taça

O Atlântico está próximo de conquistar o bicampeonato da Copa do Brasil de Futsal. Após vencer o Magnus por 2 a 1 no jogo de ida da final, o time gaúcho decide o título neste sábado (25), às 19h30min, na Arena Sorocaba.
O que falta para ser campeão?
Para levantar a taça, o Atlântico precisa de:
- Uma vitória ou empate no tempo normal: qualquer um desses resultados garante o título direto.
- Se perder no tempo normal, a decisão vai para a prorrogação. Se o empate persistir, o campeão será definido nos pênaltis.
Campanha até a final
O Atlântico eliminou o Umuarama na primeira fase e depois passou por ACBF, Minas e São João do Jaguaribe. Na primeira partida da decisão, o time gaúcho venceu o Magnus por 2 a 1, com uma virada nos minutos finais.