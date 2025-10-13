Futsal

No Paraná
Notícia

Atlântico abre oitavas contra o Umuarama e dá início à busca pelo bicampeonato da Liga Nacional de Futsal

Com a melhor campanha da competição na classificatória, Galo inicia fase decisiva nesta terça-feira

Caroline Dolina

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS