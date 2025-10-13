Atlântico abre oitavas contra o Umuarama e dá início à busca pelo bicampeonato da Liga Nacional de Futsal

Elenco finalizou a preparação para o confronto no domingo (12). Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico começa nesta terça-feira (14) sua caminhada rumo ao tão sonhado bicampeonato da Liga Nacional de Futsal (LNF). Após liderar a primeira fase com uma campanha impecável — 17 vitórias, 3 empates e apenas 3 derrotas — o time de Erechim encara o Umuarama, às 20h, no Ginásio Amário Vieira da Costa, pela partida de ida das oitavas de final.

Com o melhor desempenho entre os 24 clubes participantes, o Galo chega embalado e confiante, mas consciente de que o mata-mata exige atenção redobrada. O técnico Paulinho Sananduva, que comanda a equipe em mais uma temporada histórica, reforça a importância da concentração neste novo momento da competição.

— Chegamos até aqui com muito trabalho e regularidade. Mas agora começa uma nova etapa, onde cada detalhe conta. O Umuarama tem qualidade e joga com o apoio da torcida. Precisamos estar atentos e manter nosso padrão de jogo — frisou Sananduva.

A partida de volta será disputada na próxima segunda-feira (20), às 20h, em Erechim. Em caso de uma vitória para cada lado ou dois empates, haverá prorrogação de 10 minutos. Persistindo a igualdade, avança o time com melhor campanha — vantagem que pertence ao Atlântico.