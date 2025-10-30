Após fazer história com classificação inédita, Passo Fundo Futsal vive maratona de decisões

PFF está nas semifinais do Brasileirão e nas quartas do Gauchão. Alahna Oliveira / Fotografia Esportiva, Divulgação

O Passo Fundo Futsal vive um capítulo histórico em sua trajetória. Pela primeira vez, a equipe gaúcha chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro de Futsal, após protagonizar uma virada emocionante diante do Paraná. No último sábado (25), o PFF confirmou a classificação na prorrogação e garantiu lugar entre os quatro melhores da competição nacional.

O adversário do PFF na luta por uma vaga na grande decisão será o Traipu-AL. O primeiro jogo será realizado no dia 8 de novembro, um sábado, às 19h30min, na Arena Clube Comercial. A partida de volta está marcada para o dia 17, uma segunda-feira, às 20h, no Ginásio João Paulo II, em Arapiraca.

Além da campanha histórica no Brasileirão, o Passo Fundo também segue firme no Gauchão de Futsal. A equipe comandada por Vandré da Costa goleou o Cerro Largo por 5 a 1 e avançou às quartas de final, onde enfrentará a AAGF de Agudo. O primeiro jogo acontece já neste sábado (1º), enquanto a volta está prevista para o dia 8, em Passo Fundo.

Disputa por títulos

Em entrevista à GZH Passo Fundo, o técnico Vandré da Costa celebrou a classificação nacional e projetou os desafios que vêm pela frente.

— Foi uma classificação suada, assim como nas oitavas de final, porém, acredito que foi muito merecida pelo que fizemos, não só na segunda partida, mas durante toda a competição — comentou e projetou:

— Estamos na semifinal dessa grande competição que é o Campeonato Brasileiro, uma competição equilibrada, onde as equipes que chegaram têm totais condições de chegar ao título, e nós estamos nesse bolo.

Sobre o confronto contra o Traipu, o treinador destacou o equilíbrio e o nível técnico:

— Sabemos que, em termos de investimento, a equipe do Traipu é uma das maiores da competição. Conhecemos bem a equipe deles, eles também conhecem bem a nossa. Acredito que será um confronto de altíssimo nível, decidido em detalhes, e que vença o melhor.

O técnico também comentou sobre o momento vivido pelo clube e o desafio de manter o rendimento em meio à maratona de jogos.

— Estamos em decisões nas duas competições, com jogos equilibrados e difíceis. Precisamos ter o plantel todo à disposição para brigar até o fim. Uma equipe que cresce profissionalmente vai estar sempre disputando competições de alto nível. E é isso que o Passo Fundo está fazendo: crescendo como equipe e como profissionais.