Reta final
Notícia

Após fazer história com classificação inédita, Passo Fundo Futsal vive maratona de decisões

Com 76% de aproveitamento na temporada, PFF quer aproveitar a boa fase para seguir firme na briga por vagas nas finais das competições que disputa

Caroline Dolina

