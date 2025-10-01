A explicação de Paulinho Sananduva para a média de gols do Atlântico na temporada

Sananduva comanda o Atlântico desde 2023. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

Um ataque avassalador. Nesta temporada, o Atlântico entrou em quadra 67 vezes por cinco competições diferentes e o que mais chama a atenção na equipe gaúcha é o poder ofensivo.

Entre jogos da Supercopa, Copa do Brasil, Liga Nacional, Gauchão e Série Ouro o Galo marcou 316 gols. O clube está próxima de ultrapassar a marca da temporada passada, quando balançou as redes 348 vezes em 89 partidas oficiais.

A explicação de Sananduva

A média de 4,7 gols por jogo é muito comemorada pelo técnico Paulinho Sananduva. A característica ofensiva é a principal arma do comandante, que elencou alguns fatores para a equipe marcar tantas vezes.

Formação do grupo

— É fruto de muito trabalho, é claro. Mas também procuramos essa característica na hora de formar o grupo. Ao longo da temporada vamos aperfeiçoando com treinamentos individualizados e de grupo, mas cada jogador, dentro da sua característica, procura ajustar as finalizações, sejam de bola parada ou dentro da movimentação do jogos — destacou Sananduva.

Estilo de jogo

— Essa positividade ofensiva só acontece porque o time gosta de jogar para frente e buscando o gol. Fizemos um trabalho de pivô e armação muito forte. Buscamos finalizar principalmente de média distância, onde a maioria dos jogadores têm essa característica individual — acrescentou.

Trabalho em conjunto

— Esses números só são possíveis ao trabalho em conjunto entre armadores, pivôs e finalizadores. Na hora de formar os quartetos, buscamos ter todas todas essas características para a nossa ofensividade seguir sendo a mesma. O grupo já estendeu e gosta disso. São três anos de um trabalho que vem dando resultados, com números bem expressivos — concluiu o treinador.

Desde 2023, quando Sananduva assumiu o comando técnico do Atlântico, a equipe marcou 933 gols em 215 jogos oficiais, uma média de 4,3 por partida.

Maiores goleadas da temporada