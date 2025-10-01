A explicação de Paulinho Sananduva para a média de gols do Atlântico na temporada

Um ataque avassalador. Nesta temporada, o Atlântico entrou em quadra 67 vezes por cinco competições diferentes e o que mais chama a atenção na equipe gaúcha é o poder ofensivo.
Entre jogos da Supercopa, Copa do Brasil, Liga Nacional, Gauchão e Série Ouro o Galo marcou 316 gols. O clube está próxima de ultrapassar a marca da temporada passada, quando balançou as redes 348 vezes em 89 partidas oficiais.
A explicação de Sananduva
A média de 4,7 gols por jogo é muito comemorada pelo técnico Paulinho Sananduva. A característica ofensiva é a principal arma do comandante, que elencou alguns fatores para a equipe marcar tantas vezes.
- Formação do grupo
— É fruto de muito trabalho, é claro. Mas também procuramos essa característica na hora de formar o grupo. Ao longo da temporada vamos aperfeiçoando com treinamentos individualizados e de grupo, mas cada jogador, dentro da sua característica, procura ajustar as finalizações, sejam de bola parada ou dentro da movimentação do jogos — destacou Sananduva.
- Estilo de jogo
— Essa positividade ofensiva só acontece porque o time gosta de jogar para frente e buscando o gol. Fizemos um trabalho de pivô e armação muito forte. Buscamos finalizar principalmente de média distância, onde a maioria dos jogadores têm essa característica individual — acrescentou.
- Trabalho em conjunto
— Esses números só são possíveis ao trabalho em conjunto entre armadores, pivôs e finalizadores. Na hora de formar os quartetos, buscamos ter todas todas essas características para a nossa ofensividade seguir sendo a mesma. O grupo já estendeu e gosta disso. São três anos de um trabalho que vem dando resultados, com números bem expressivos — concluiu o treinador.
Desde 2023, quando Sananduva assumiu o comando técnico do Atlântico, a equipe marcou 933 gols em 215 jogos oficiais, uma média de 4,3 por partida.
Maiores goleadas da temporada
- Apodi 1x7 Atlântico;
- Atlântico 14x2 Jaguarão;
- Atlântico 8x2 Minas;
- Atlântico 9x0 Independente;
- Atlântico 11x2 Vélez;
- Corinthians 1x7 Atlântico;
- Atlântico 14x1 Barcelona de Júlio de Castilhos;
- Horizontina 0x9 Atlântico;
- Cruzeiro 0x6 Atlântico;
- Atlântico 8x1 Minas;
- Atlântico 8x3 Riograndense;
- Atlântico 7x3 Magnus;
- Atlântico 8x3 Cascavel;
- Atlântico 7x1 Lyon;
- Atlântico 8x1 Lokomotiv;
- Blumenau 3x8 Atlântico;
- Atlântico 12x2 Figueira.