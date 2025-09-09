Yeesco Futsal anuncia encerramento das atividades após crise da patrocinadora

Yeesco foi vice-campeã do Gauchão de Futsal em 2024. Alison Figueira / Yeesco Futsal / Divulgação

A Yeesco Futsal anunciou de forma surpreendente nesta terça-feira (9), o encerramento de suas atividades em 2025. A equipe, que tinha sede em Carazinho até a temporada passada, tomou a decisão após a única patrocinadora interromper os repasses financeiros, impedindo a continuidade na modalidade.

A decisão, de acordo com o comunicado divulgado pelo clube, foi motivada por uma crise financeira da patrocinadora, que passa por reestruturação empresarial com recuperação judicial. O fator forçou o fim dos investimentos destinados ao projeto esportivo.

Trajetória no RS

No período que disputou competições organizadas pela Liga Gaúcha e Federação Gaúcha, a Yeesco conquistou três títulos: Copa dos Campeões, Taça Farroupilha Região Norte e Série Ouro, todas em 2023. Além disso, foi vice-campeã da Copa RS em 2023, e vice-campeã do Gauchão de Futsal e da Taça Farroupilha Região Planalto em 2024.

Agora, o clube encerra suas atividades em meio a boas campanhas nas competições que estava disputando. A Yeesco ocupava as lideranças da Série Prata do Campeonato Catarinense e da Copa SC, além de estar nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal.

As entidades que organizam as respectivas competições ainda não se manifestaram sobre o encerramento das atividades da Yeesco Futsal.

Veja o comunicado da Yeesco Futsal:

"É com profundo pesar que a Yeesco Futsal informa oficialmente o encerramento de suas atividades esportivas no ano de 2025.

Como é de conhecimento público, a equipe conta com uma única patrocinadora e mantenedora: a plataforma de estilo digital Yeesco. Também é de conhecimento geral que a empresa patrocinadora passa, atualmente, por um complexo processo de reestruturação empresarial, estando, inclusive, sob Recuperação Judicial.

Em razão desse cenário de austeridade financeira severa, de forma abrupta, a patrocinadora foi forçada a cessar imediatamente os repasses financeiros destinados ao projeto esportivo, o que inviabiliza a continuidade das operações da equipe. Diante dessa realidade, a decisão de encerrar as atividades da Yeesco Futsal se impôs como a mais responsável e prudente a ser tomada neste momento.

Por mais difícil que seja tomar esta decisão e por mais difícil que seja compreender tal situação, é importante frisar que este é o caminho mais sensato a ser seguido, uma vez que com o fim dos repasses financeiros pela patrocinadora, seria de grande irresponsabilidade manter ou tentar manter o projeto ativo, sobretudo pelo alto custo operacional, o que poderia ensejar um acumulo de passivos e inadimplência com a qual não compactuamos.

Reforçamos que, apesar das dificuldades enfrentadas, não há qualquer pendência financeira com atletas, membros da comissão técnica ou demais colaboradores. Todos os compromissos foram honrados pontualmente até momento - como sempre ocorreu desde o início do projeto, em janeiro de 2023 - e todos os compromissos firmados com a rescisão dos contratos também serão religiosamente cumpridos.

A Yeesco Futsal agradece imensamente a todos os atletas, membros da comissão técnica, torcedores e parceiros que acreditaram e caminharam junto ao longo dessa jornada. Foram praticamente 3 anos de trabalho, dedicação e conquistas que deixarão um legado positivo e inesquecível para todos, afinal, neste período a Yeesco Futsal foi:

Campeã da Copa dos Campeões do RS 2023;

Campeã da Taça Farroupilha RS 2023;

Campeã do Gauchão Série Ouro 2023;

Campeã Taça Carazinho 2024;

Campeã do JASC Fase Micro 2025;

Vice-campeã da COPA RS 2023;

Vice-campeã da Taça Farroupilha R$ 2024;

Vice-campeã da Liga Gaúcha 2024;

3° Lugar no Campeonato Brasileiro 2024;

5° Lugar na Liga Gaúcha 2023;

5° Lugar na Copa Sul 2023;

5° Lugar na Supercopa do Brasil 2025;

6º Lugar na Copa do Brasil 2023;

Além destes feitos relevantes listados acima, a Yeesco Futsal atualmente é Líder do Campeonato Catarinense Série Prata, Líder da Copa Santa Catarina e Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o que corrobora com o trabalho sério e de grandes resultados.

Outrossim, mesmo diante de gloriosas conquistas nos anos anteriores e de uma atual temporada irretocável, é preciso ter coragem para tomar decisões difíceis, porém racionais, de modo que nada que possa acontecer no futuro apague a revolução construída até aqui.

Com manifestos de um até breve, seguimos acreditando no esporte como ferramenta de transformação e revolução, desejando que logo logo novos caminhos possam ser trilhados.

Atenciosamente,

Ruan Carlo Policeno, Presidente da Yeesco Futsal

Balneário Camboriú/SC, 09 de setembro de 2025."



