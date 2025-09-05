VAR é utilizado em campeonato amador de futsal em Erechim

VAR em campeonato amador? Parece algo fora da realidade, mas aconteceu em Erechim n última quinta-feira (4), em uma das semifinais da categoria veterano da Taça Municipal de Futsal.
A iniciativa partiu da Prefeitura de Erechim, que implementou o sistema de vídeo suporte para auxiliar a arbitragem nas partidas da competição municipal. Além da categoria veterano, outros sete jogos das semifinais terão auxiliar do VAR. O sistema também será utilizado nas finais.
A medida, no entanto, se tornou viável a partir de uma doação dos equipamentos. Toda a instalação, manutenção e a operação técnica do sistema serão de responsabilidade do doador, não acarretando em custos para o município.
O secretário de Cultura, Esporte e Economia Criativa de Erechim, Wallace Soares, comemorou a iniciativa. Segundo ele, é uma inovação e um marco importante para o esporte local.
— Essa é uma conquista importante para o esporte de Erechim. O vídeo suporte traz mais confiança e segurança para atletas, técnicos e torcedores, garantindo decisões mais justas e transparentes. Nosso objetivo é valorizar as competições municipais, oferecendo aos participantes a mesma seriedade e credibilidade que vemos em grandes torneios do país e do mundo — frisou.