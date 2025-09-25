São João do Jaguaribe x Passo Fundo Futsal: onde assistir à partida pelo Campeonato Brasileiro

Elisandro Imperador é um dos artilheiros do PFF na competição, com quatro gols. Jederson Barbosa / Apodi, Divulgação

O Passo Fundo Futsal entra em quadra neste domingo (28) pela partida de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro. O PFF enfrenta o São João do Jaguaribe, às 11h, no Ginásio Poliesportivo Júlio Irineu Costa, no Ceará.

O time chega invicto para o primeiro jogo dos playoffs. Na primeira fase, a equipe comandada por Vandré da Costa garantiu a vice-liderança do Grupo B, ao vencer sete jogos e empatar três.

O São João do Jaguaribe, por outro lado, teve uma campanha irregular na primeira fase. A equipe cearense avançou na sétima colocação do Grupo A, ao empatar quatro jogos, perder três e vencer dois.

Para avançar às quartas de final, o time gaúcho precisa de duas vitórias ou uma vitória e um empate. Em caso de vitórias alternadas ou empates nos dois jogos, a decisão será na prorrogação. Persistindo, o classificado será decidido nas penalidades.

A partida de volta será no dia 4 de outubro, às 19h, na Arena Clube Comercial.

Onde assistir a São João do Jaguaribe x Passo Fundo Futsal

A partida terá transmissão do canal da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) no YouTube.