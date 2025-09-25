São João do Jaguaribe x Passo Fundo Futsal: onde assistir à partida pelo Campeonato Brasileiro

O Passo Fundo Futsal entra em quadra neste domingo (28) pela partida de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro. O PFF enfrenta o São João do Jaguaribe, às 11h, no Ginásio Poliesportivo Júlio Irineu Costa, no Ceará.
O time chega invicto para o primeiro jogo dos playoffs. Na primeira fase, a equipe comandada por Vandré da Costa garantiu a vice-liderança do Grupo B, ao vencer sete jogos e empatar três.
O São João do Jaguaribe, por outro lado, teve uma campanha irregular na primeira fase. A equipe cearense avançou na sétima colocação do Grupo A, ao empatar quatro jogos, perder três e vencer dois.
Para avançar às quartas de final, o time gaúcho precisa de duas vitórias ou uma vitória e um empate. Em caso de vitórias alternadas ou empates nos dois jogos, a decisão será na prorrogação. Persistindo, o classificado será decidido nas penalidades.
A partida de volta será no dia 4 de outubro, às 19h, na Arena Clube Comercial.
Onde assistir a São João do Jaguaribe x Passo Fundo Futsal
A partida terá transmissão do canal da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) no YouTube.