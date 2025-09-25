Futsal

Notícia

São João do Jaguaribe x Passo Fundo Futsal: onde assistir à partida pelo Campeonato Brasileiro

PFF entra em quadra neste domingo, pela partida de ida das oitavas de final

Caroline Dolina

Repórter

