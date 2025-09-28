Futsal

No Ceará
Notícia

Passo Fundo Futsal perde para o São João do Jaguaribe e larga em desvantagem nas oitavas do Brasileirão

PFF perdeu a invencibilidade na competição neste domingo, ao ser superado por 1 a 0

Caroline Dolina

Repórter

