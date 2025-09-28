Passo Fundo Futsal perde para o São João do Jaguaribe e larga em desvantagem nas oitavas do Brasileirão

Equipes se enfrentaram no Ginásio Poliesportivo Júlio Irineu Costa. Reprodução, Instagram São João do Jaguaribe

O Passo Fundo Futsal saiu em desvantagem na partida de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. Neste domingo (28) o PFF perdeu a invencibilidade na competição ao ser superado pelo São João do Jaguaribe por 1 a 0, no Ceará.

O confronto de volta será disputado no dia 4 de outubro, às 19h, na Arena Clube Comercial. Para avançar às quartas, o time gaúcho precisa vencer no tempo regulamentar e na prorrogação. Em caso de empate ou novo triunfo no tempo normal, quem avança é o clube cearense.

O jogo

O Passo Fundo Futsal começou a partida pressionando a saída de bola dos donos da casa e exigiu a primeira defesa do goleiro Jamerson aos 5 minutos. Após troca de passes, Arthur avançou pelo meio e finalizou com perigo para o arqueiro evitar o primeiro gol.

O São João do Jaguaribe logo equilibrou as ações do jogo e começou criar mais na quadra de ataque. A equipe cearense precisou de uma oportunidade para abrir o placar. Aos 12 minutos, Ian avançou pela esquerda e cruzou para Alef, na pequena área, desviar e cabecear para o fundo da rede: 1 a 0.

O PFF tentou igualar o marcador aos 15min28s, quando Elisandro Imperador avançou pela ala esquerda e arriscou uma finalização que explodiu na trave, desperdiçando a chance.

Goleiro estava inspirado

Depois do intervalo, equipe gaúcha voltou disposta a reverter o resultado e empilhou finalizações. Logo aos 38 segundos, Basso cobrou falta da intermediária e obrigou o goleiro Jamerson se esticar todo para defender e evitar o gol.

Aos 9min50s, Bruno avançou pela esquerda e mandou uma pancada de longe para o goleiro Jamerson espalmar para fora. Aos 11min54s o camisa 10 arriscou outro chute para a defesa do arqueiro adversário, que estava em uma manhã inspirada.

A melhor oportunidade do PFF foi aos 14min35s, quando os donos da casa saíram errado e Viana roubou a bola, ficando cara a cara com o goleiro. No entanto, na hora da finalização, o camisa 6 se atrapalhou e mandou para fora.

O São João do Jaguaribe não se expôs tanto, mas quase ampliou aos 17min40s, quando os visitantes estavam com goleiro-linha em quadra. Após contra-ataque, Kadu ficou de frente com Viana, que defendeu e evitou o segundo gol dos cearenses.