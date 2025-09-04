Passo Fundo Futsal inicia decisão das oitavas do Brasileirão neste mês; veja as datas

PFF teve a segunda melhor campanha geral da primeira fase. Alahna Oliveira / Fotografia Esportiva, Divulgação

O Passo Fundo Futsal já sabe quando iniciará a decisão dos playoffs do Campeonato Brasileiro. A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) divulgou nesta quinta-feira (4) as datas e horários das partidas contra o São João do Jaguaribe-CE, pelas oitavas.

Como a equipe gaúcha tem a melhor campanha, terá a vantagem de jogar a segunda partida em casa. O primeiro confronto ocorrerá em 28 de setembro, às 11h, no Ceará. A volta está marcada para 4 de outubro, às 19h, na Arena Comercial, em Passo Fundo.

Quem passar, enfrentará o vencedor do confronto entre São Miguel e Paraná.

Campanha do Passo Fundo Futsal

O Passo Fundo Futsal chega invicto para os playoffs. Em 10 jogos disputados, a equipe de Vandré da Costa venceu sete e empatou três. Ainda, acumula a melhor defesa da competição, com 13 gols sofridos, e o quarto melhor ataque, com 32 marcados.

Jogos das oitavas de final