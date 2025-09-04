Passo Fundo Futsal inicia decisão das oitavas do Brasileirão neste mês; veja as datas

O Passo Fundo Futsal já sabe quando iniciará a decisão dos playoffs do Campeonato Brasileiro. A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) divulgou nesta quinta-feira (4) as datas e horários das partidas contra o São João do Jaguaribe-CE, pelas oitavas.
Como a equipe gaúcha tem a melhor campanha, terá a vantagem de jogar a segunda partida em casa. O primeiro confronto ocorrerá em 28 de setembro, às 11h, no Ceará. A volta está marcada para 4 de outubro, às 19h, na Arena Comercial, em Passo Fundo.
Quem passar, enfrentará o vencedor do confronto entre São Miguel e Paraná.
Campanha do Passo Fundo Futsal
O Passo Fundo Futsal chega invicto para os playoffs. Em 10 jogos disputados, a equipe de Vandré da Costa venceu sete e empatou três. Ainda, acumula a melhor defesa da competição, com 13 gols sofridos, e o quarto melhor ataque, com 32 marcados.
Jogos das oitavas de final
- Traipu x América-MG;
- Passo Fundo Futsal x São João do Jaguaribe;
- Paraná Futsal x São Miguel;
- Ceará x Vasco da Gama;
- Atlético Piauiense x Criciúma;
- Chapecoense x São Joseense;
- Yeesco Futsal x Apodi Futsal;
- Fortaleza x ASF Sorriso.