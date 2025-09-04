Futsal

Playoffs
Notícia

Passo Fundo Futsal inicia decisão das oitavas do Brasileirão neste mês; veja as datas

Primeira partida contra o São João do Jaguaribe está marcada para o dia 28 de setembro

Caroline Dolina

Repórter

