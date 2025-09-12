Passo Fundo Futsal decide acesso à Série Ouro contra a Associação Pedritense

O Passo Fundo Futsal está a 40 minutos de voltar a disputar a elite da Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS). Neste domingo (14), às 17h, o PFF decide o acesso à Série Ouro diante da Associação Pedritense, na Arena Clube Comercial.
Na partida de ida das quartas de final, realizada em Dom Pedrito, o PFF empatou em 1 a 1. Agora, a equipe precisa de uma vitória no tempo regulamentar para conquistar uma vaga na elite da entidade em 2026.
Em caso de um nova igualdade, o semifinalista será conhecido na prorrogação. Se o tempo extra terminar empatado, haverá cobranças de pênaltis para definir a equipe classificada.
Nas semifinais, o clube que avançar deste confronto enfrentará o vencedor de Cerro Largo e Locomotiva.
Confiante
O Passo Fundo Futsal chega confiante para a partida do acesso. Representado pelo elenco sub-20, o clube está há sete jogos sem perder. Depois de ser derrotado nas duas primeiras rodadas, a equipe comandada por Ricardo Atkinson emplacou uma sequência de quatro vitórias e três empates.
Confrontos das quartas de final
- Campo Bom x Real Alegrete;
- Cerro Largo x Locomotiva;
- Arroio Grande x Ijuí;
- Passo Fundo Futsal x APDF.