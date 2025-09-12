Futsal

No domingo
Notícia

Passo Fundo Futsal decide acesso à Série Ouro contra a Associação Pedritense

Depois de empatar a partida de ida, PFF precisa de uma vitória no tempo regulamentar para avançar às semifinais 

Caroline Dolina

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS