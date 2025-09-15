Passo Fundo Futsal conquista acesso e retorna para a Série Ouro depois de seis anos

PFF venceu a partida por 3 a 1, no Ginásio Sest Senat. Alahna Oliveira / Fotografia Esportiva, Divulgação

Depois de seis anos, o Passo Fundo Futsal voltará a disputar a Série Ouro, campeonato organizado pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS). O PFF conquistou o acesso à elite neste domingo (14), ao vencer a Associação Pedritense por 3 a 1, no Ginásio Sest Senat.

O PFF entrou em quadra precisando vencer no tempo regulamentar para conquistar uma vaga na principal divisão estadual, visto que havia empatado o confronto de ida das quartas de final, em Dom Pedrito. E foi isso que aconteceu. Terre, Léo e Dudu marcaram os gols que carimbaram a classificação da equipe. Rodrigo descontou para a APDF.

Retorno à elite

A última vez que o Passo Fundo Futsal disputou a Série Ouro foi em 2020, quando conquistou o título mais importante de sua história e sagrou-se campeão da competição. Depois disso, o clube disputou somente o Gauchão, organizado pela Liga Gaúcha de Futsal (LGF).

Além do PFF, Campo Bom, Ijuí e Cerro Largo conquistaram o acesso à elite.

Semifinais