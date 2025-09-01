Passo Fundo Futsal conhece adversário das oitavas de final do Brasileirão

PFF terminou a primeira fase de forma invicta. Alahna Oliveira / Fotografia Esportiva, Divulgação

Os confrontos das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal foram definidos no sábado (30), ao término da primeira fase. Vice-líder do Grupo B, o Passo Fundo Futsal vai enfrentar o São João do Jaguaribe-CE, que assegurou a sétima colocação da outra chave.

A partir desta fase, os jogos serão disputados em ida e volta. O PFF, por ter assegurado a segunda melhor campanha geral, decidirá o duelo decisivo na Arena Clube Comercial.

As datas dos confrontos ainda serão confirmadas pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS).

Campanha do Passo Fundo Futsal

O Passo Fundo Futsal chega invicto para os playoffs. Em 10 jogos disputados, a equipe de Vandré da Costa venceu sete e empatou três. Ainda, acumula a melhor defesa da competição, com 13 gols sofridos, e o quarto melhor ataque, com 32 marcados.

Jogos das oitavas de final