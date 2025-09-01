Passo Fundo Futsal conhece adversário das oitavas de final do Brasileirão

Os confrontos das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal foram definidos no sábado (30), ao término da primeira fase. Vice-líder do Grupo B, o Passo Fundo Futsal vai enfrentar o São João do Jaguaribe-CE, que assegurou a sétima colocação da outra chave.
A partir desta fase, os jogos serão disputados em ida e volta. O PFF, por ter assegurado a segunda melhor campanha geral, decidirá o duelo decisivo na Arena Clube Comercial.
As datas dos confrontos ainda serão confirmadas pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS).
Campanha do Passo Fundo Futsal
O Passo Fundo Futsal chega invicto para os playoffs. Em 10 jogos disputados, a equipe de Vandré da Costa venceu sete e empatou três. Ainda, acumula a melhor defesa da competição, com 13 gols sofridos, e o quarto melhor ataque, com 32 marcados.
Jogos das oitavas de final
- Traipu x América-MG;
- Passo Fundo Futsal x São João do Jaguaribe;
- Paraná Futsal x São Miguel;
- Ceará x Vasco da Gama;
- Atlético Piauiense x Criciúma;
- Chapecoense x São Joseense;
- Yeesco Futsal x Apodi Futsal;
- Fortaleza x ASF Sorriso.