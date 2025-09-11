Passo Fundo confirma liderança antecipada do Gauchão de Futsal

Restando quatro rodadas para o término da primeira fase, nenhum clube poderá ultrapassar o Passo Fundo Futsal na tabela de classificação do Gauchão de Futsal. A equipe confirmou a liderança de forma isolada e agora aguarda a definição de quem será o adversário das oitavas.
A equipe de Vandré da Costa está invicta até o momento. Em 14 jogos disputados, o PFF venceu 12 e empatou dois, alcançando 38 pontos. O Atlântico está na vice-liderança, com 27 e uma partida a mais.
Até conhecer o adversário das oitavas de final, o Passo Fundo Futsal terá mais quatro confrontos para disputar na primeira fase: AGE, Lagoa, ACBF, e Serafina Corrêa.
A última rodada esta prevista para acontecer no início de outubro.
Classificação do Gauchão de Futsal
- Passo Fundo - 38 pontos
- Atlântico - 27
- Santa Rosa - 25
- Uruguaianense - 25
- Lagoa - 25
- AGE - 24
- Filtradores - 22
- Agudo - 21
- Entre-Ijuís - 21
- ACBF - 18
- AMF - 18
- Sercca - 18
- Cerro Largo - 18
- Guarany - 17
- Horizontina - 17
- Guarani - 12
- Afucs - 10
- Lokomotiv - 7
- Serafina Corrêa - 5