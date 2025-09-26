Liderança da Liga Nacional de Futsal "é muito importante" para o Atlântico, diz Paulinho Sananduva

Paulinho Sananduva almeja terminar a primeira fase da LNF na liderança. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico entra em quadra neste sábado (27) com o objetivo de confirmar a liderança da Liga Nacional de Futsal (LNF). Às 19h, o Galo enfrenta o Esporte Futuro, no último compromisso pela primeira fase da competição. A partida será no Ginásio Alcides Pan, em Toledo.

Para confirmar a primeira colocação da tabela, o Atlântico precisa ao menos empatar com o time paranaense, visto que está 53 pontos, dois à frente do Magnus, vice-líder. Em caso de derrota, terá que torcer para que a equipe paulista não vença o Joinville.

— Desde o início da competição estivemos entre os quatro primeiros e fomos subindo degrau por degrau até chegar na liderança. Estamos muito confiantes e motivados para nos mantermos na primeira colocação, que foi muito buscada e almejada. O primeiro lugar é um prêmio pela perseverança e dedicação que tivemos nos treinamentos e jogos — destacou o técnico Paulinho Sananduva.

Adversário briga pela última vaga

O Esporte Futuro é uma das três equipes que está na disputa pela última vaga para os playoffs da competição. O clube paranaense está na 17ª colocação com 26 pontos, um a menos que o Umuarama, que fecha a zona de classificação à próxima fase.

Para avançar às oitavas de final, somente a vitória interessa para o adversário do Galo. Por isso, Sananduva destacou os cuidados que o elenco precisa ter para buscar o resultado positivo e confirmar a liderança da primeira fase.

— O jogo será importante e difícil. Eles buscaram uma vitória fora de casa contra o Joaçaba que deixou eles vivos na competição, mas nós vamos jogar da mesma forma de sempre, marcando forte, de forma eficiente e usando o potencial que temos. Precisamos entender o momento que estamos e o tanto que lutamos para chegarmos até a liderança, que é muito importante para nós — finalizou o comandante.