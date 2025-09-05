Há 10 anos, Atlântico fazia história e conquistava o Mundial

Há 10 anos, o Atlântico comemorava o maior título de sua história, ao sagrar-se campeão mundial de futsal. Na tarde do dia 5 de setembro de 2015, o Galo venceu o Kairat, do Cazaquistão, por 4 a 3, em Erechim, e conquistou o troféu inédito da Copa Intercontinental.
Fase classificatória
Não faltou emoção para o time gaúcho chegar até a final da competição. Depois de perder na estreia para o próprio Kairat, por 4 a 0, o Atlântico engatou três vitórias seguidas: 5 a 1 no Misr Lelmakkasa, 5 a 0 no Toronto e 4 a 1 no Al Dhafra.
Apesar da boa sequência, o Galo só avançaria para a decisão caso o Kairat vencesse ou empatasse contra o Al Dhafra, na última rodada da fase classificatória. E foi isso que aconteceu: 7 a 1 para o clube cazaque e Atlântico classificado para a final da Copa Intercontinental.
Final emocionante
A vitória contra o Kairat parecia improvável para os gaúchos depois da derrota por 4 a 0 na estreia, na fase de grupos. O time do Cazaquistão era o favorito, mas não conseguiu balançar a rede no primeiro tempo. Apenas Gafanha colocou os donos da casa em vantagem.
O segundo tempo, por outro lado, foi muito movimentado. O Kairat não demorou a empatar, com Divanei. A resposta anfitriã também foi rápida, quando Camargo fez 2 a 1 para os mandantes. Mas Lukaian e Higuita marcaram, virando o placar para os estrangeiros: 3 a 2. O empate do Galo veio com Keké, que recebeu cruzamento na área e mandou o jogo para prorrogação.
No tempo extra as duas equipes foram cautelosas, marcando forte e arriscando pouco. Parecia que a decisão por pênaltis seria inevitável, mas restando 18 segundos para o término da prorrogação, Everton arriscou um chute cruzado, certeiro, de longe, para sagrar o Atlântico campeão mundial de 2015.
Comemoração
O Atlântico fará uma Fan Fest para comemorar os 10 anos do título mundial. O evento será neste sábado (6), a partir das 15h, na rua Aires Pires, que dá acesso ao Caldeirão do Galo.
A ação contará com a presença de jogadores que participaram na conquista. Ainda, terá praça de alimentação, lounge bar, atrações musicais e brinquedos infláveis.
O acesso à Fan Fest é gratuito.