Esporte Futuro x Atlântico: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

Elenco segue a preparação para o confronto do final de semana. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

Esporte Futuro e Atlântico se enfrentam neste sábado (27), às 19h, pela última rodada da primeira fase da Liga Nacional de Futsal (LNF). A partida será no Ginásio Alcides Pan, em Toledo.

No último confronto, o Galo goleou o Tubarão por 6 a 0 e ampliou vantagem no topo da tabela, com 53 pontos. A equipe gaúcha precisa de um empate contra os paranaenses para confirmar a liderança da primeira fase, visto que o Magnus, vice-líder, tem 51.

O Esporte Futuro, por outro lado, ainda sonha em conquistar a última vaga para os playoffs da competição. O clube está na 17ª colocação, com 26 pontos, um atrás do Umuarama, que fecha a zona de classificação. Para avançar, precisa vencer o Atlântico e torcer por um tropeço do rival contra o Santo André.

Onde assistir Esporte Futuro x Atlântico

A partida terá transmissão do canal da LNFTV no YouTube.

Regulamento da LNF

A primeira fase da Liga será disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.