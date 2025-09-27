Em busca do título inédito, Passo Fundo Futsal inicia os playoffs do Campeonato Brasileiro

PFF chega invicto para os playoffs. @ceci_prutfotos / Instagram / Passo Fundo Futsal,Divulgação

O Passo Fundo Futsal começa a decidir neste domingo (28) os playoffs do Campeonato Brasileiro de Futsal. A caminhada em busca do título inédito inicia no Ceará, quando o clube enfrenta o São João do Jaguaribe, às 11h, no duelo de ida das oitavas de final.

Na primeira fase, o time gaúcho garantiu a segunda melhor campanha geral, com 24 pontos — sete vitórias e três empates. Já os cearenses fizeram a 14ª, com 10 pontos — quatro empates, três derrotas e duas vitórias.

Apesar do ótimo desempenho comparado ao do adversário, o técnico Vandré da Costa ressaltou que a equipe terá que entrar em quadra focada para buscar o resultado positivo e trazer a vantagem na mala.

— O São João do Jaguaribe é uma forte equipe e que assim como nós, foi montada para chegar até aqui. Eles têm um treinador que eu conheço bem (Flavinho Cavalcante, ex-comandante do PFF), então sabemos bem os perigos que enfrentamos pela qualidade do adversário. Precisamos estar bem focados para fazermos um grande jogo, mas isso passa muito pela nossa performance e atitude nessa primeira partida. Nosso objetivo é pontuar para levarmos a vantagem para a nossa casa — disse.

Preparação

O Passo Fundo Futsal iniciou o deslocamento para o Ceará na quinta-feira (25) e finaliza a preparação neste sábado (27), véspera do confronto. No entanto, segundo o treinador, a equipe estava preparada para esse momento desde o início da temporada.

— A nossa preparação para esse momento começou na apresentação e passou por toda construção que fizemos durante esses meses até chegarmos aqui. É o momento que nós sempre planejamos e quisemos estar. Agora é a hora de apresentarmos tudo que fizemos de melhor nesse período para que possamos seguir avançando na competição — concluiu Vandré.

Para avançar às quartas de final, o time gaúcho precisa de duas vitórias ou uma vitória e um empate. Em caso de vitórias alternadas ou empates nos dois jogos, a decisão será na prorrogação. Persistindo, o classificado será decidido nas penalidades.

A partida de volta será no dia 4 de outubro, às 19h, na Arena Clube Comercial.