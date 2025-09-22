Com goleada sobre o Figueira, Atlântico avança para as quartas de final da Série Ouro

Equipes se enfrentaram no Caldeirão do Galo. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

Um dia depois de ter ultrapassado a marca de 300 gols da temporada, o Atlântico voltou a mostrar o seu poder ofensivo e conquistou a classificação para as quartas de final da Série Ouro. Neste domingo (22), o Galo confirmou o favoritismo e goleou o Figueira por 12 a 2, em Erechim.

Assim como na partida de ida, quando venceu por 6 a 2, o Atlântico não teve dificuldades e aplicou o placar elástico no duelo de volta das oitavas de final. João Vitor, Salah, Kauanzinho e Ruanzin marcaram duas vezes, além dos gols de PL, Ramiel, Borba e Zarpellon. Vinícius e Roaldo descontaram para o Figueira.

Nas quartas de final, o Galo vai enfrentar a AFA, de São Francisco de Assis. O jogo de ida está previsto para acontecer no dia 4 de outubro, enquanto a volta será no dia 18, no Caldeirão do Galo.

Regulamento

O time que conseguir duas vitórias ou uma vitória e um empate avança. Em caso de igualdade ou vitórias alternadas, a definição da vaga será feita em prorrogação de 10 minutos, com dois tempos de cinco.