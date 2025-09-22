Futsal

Mais uma
Notícia

Com goleada sobre o Figueira, Atlântico avança para as quartas de final da Série Ouro

Galo não teve dificuldades em ampliar 12 a 2 na equipe de Tupanciretã neste domingo (21)

Caroline Dolina

Repórter

