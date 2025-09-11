Blumenau x Atlântico: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

Galo segue a preparação para o confronto do final de semana. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

Blumenau e Atlântico se enfrentam neste domingo (14), às 17h, pela 21ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). A partida será no Ginásio Medalhão, em Videira.

Na última rodada, o Atlântico venceu o São Lourenço por 5 a 1 e permaneceu na vice-liderança da competição, com 47 pontos. A distância para o líder Praia Clube é de três pontos.

O Blumenau, por outro lado, vive um momento completamente diferente. O time catarinense é o último colocado, com apenas três pontos conquistados em 20 jogos disputados, e cumpre tabela nas três partidas que restam.

Onde assistir Blumenau x Atlântico

A partida terá transmissão do canal da LNFTV no YouTube.

Regulamento da LNF

A primeira fase da Liga será disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.