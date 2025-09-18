Atlântico x Tubarão: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

Galo segue a preparação para o confronto do final de semana. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

Atlântico e Tubarão se enfrentam neste sábado (20), às 19h, pela 22ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). A partida será no Caldeirão do Galo, em Erechim.

Na última rodada, o Atlântico goleou o Blumenau por 8 a 3, assumiu o topo da tabela e, agora, depende apenas de si para confirmar a liderança da primeira fase. O Galo tem 50 pontos, a mesma pontuação do Magnus, vice-líder, e do Praia Clube, terceiro colocado, mas leva vantagem no saldo de gols.

O Tubarão, por outro lado, vive um momento completamente diferente. O time catarinense está na 19ª colocação, com 18 pontos, e não tem chances de avançar para os playoffs, visto que o Umuarama fecha a zona de classificação com 27.

Onde assistir Atlântico x Tubarão

A partida terá transmissão do canal da LNFTV no YouTube.

Regulamento da LNF

A primeira fase da Liga será disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.