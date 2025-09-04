Atlântico x São Lourenço: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

Galo segue a preparação para o confronto do final de semana. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

Atlântico e São Lourenço se enfrentam neste sábado (6), às 19h, pela 20ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). A partida será no Caldeirão do Galo, em Erechim.

Na última rodada, o Atlântico empatou em 1 a 1 com a ACBF e permaneceu na vice-liderança, com 44 pontos. A distância para o Magnus, que está no topo tabela, é de três pontos. O Praia Clube, terceiro colocado com 44, tem um jogo a menos e também poderá ultrapassar o Galo na tabela de classificação.

O São Lourenço, por outro lado, vive um momento diferente. Os catarinenses estão na 18ª colocação, com 22 pontos, três atrás do Santo André, que fecha a zona de classificação para a próxima fase.

Onde assistir Atlântico x São Lourenço

A partida terá transmissão do canal da LNFTV no YouTube.

Regulamento da LNF

A primeira fase da Liga será disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.