Atlântico vence São Lourenço e seca rival para assumir a liderança da Liga Nacional nesta rodada

Restando três jogos para o fim da fase classificatória, o Atlântico segue na briga pela liderança da Liga Nacional de Futsal (LNF). Em um sábado de comemorações em alusão aos 10 anos do mundial, o Galo fez a festa e venceu o São Lourenço por 5 a 1, em Erechim.
Com o resultado, o time gaúcho chegou aos 47 pontos e assumiu momentaneamente a liderança da LNF. Para confirmar a primeira posição, o Galo terá que torcer para que o Praia Clube seja superado pelo Jaraguá, neste domingo (7). A equipe mineira está na terceira colocação, com a mesma pontuação.
O Galo volta a quadra neste domingo (7), pelo Gauchão de Futsal. Às 17h recebe o Lokomotiv no Caldeirão do Galo.
O jogo
Na primeira etapa, o São Lourenço apresentou dificuldades para o melhor ataque da competição que, apesar de criar mais, não conseguia finalizar com perigo. O único gol do Galo saiu logo aos 2 minutos, quando Serginho cruzou para Batalha, na frente do goleiro Serjão, finalizar e fazer 1 a 0.
Depois do intervalo, os donos da casa precisaram de 1min16s para ampliar. Em um erro na marcação do time catarinense, Pirulito derrubou Batalha na área e o árbitro assinalou pênalti para o Atlântico. Serginho cobrou e converteu: 2 a 0.
Aos 5min22, Zarpellon pressionou o adversário na área, roubou a bola e concluiu no ângulo para marcar o terceiro do Galo na partida. O quarto saiu aos 6min06s: Thales recebeu uma cobrança de escanteio e mandou uma bomba certeira para o fundo da rede.
O São Lourenço descontou o marcador após uma troca de passes. Pirulito avançou na ala esquerda e tocou para Viní finalizar e fazer 4 a 1.
No último segundo, Canabarro pressionou Claudinho, roubou a bola e encobriu a quadra para fazer o quinto gol do Atlântico e decretar o resultado final do Caldeirão do Galo.