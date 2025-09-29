Atlântico ultrapassa campanha de 2023 e atinge 78% de aproveitamento na primeira fase da Liga Nacional de Futsal

Vagner é artilheiro da LNF com 18 gols. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico terminou a primeira fase da Liga Nacional de Futsal (LNF) com números superiores a campanha de 2023, quando conquistou o título inédito. Em 23 jogos disputados, o Galo alcançou 78,3% de aproveitamento.

Nesse período, foram 17 vitórias, três empates e três derrotas, que deixaram a equipe gaúcha na liderança da competição, com 54 pontos. Os únicos tropeços do clube foram para Santo André, Jaraguá e Pato. Elas aconteceram na quinta, sexta e 14ª rodada, respectivamente.

Em 2023, quando foi campeão da LNF, o Atlântico conquistou 51 pontos na primeira fase e alcançou a marca de 73,9% de aproveitamento. Foram 15 vitórias, seis empates e duas derrotas.

Saldo superior

Além da superioridade na pontuação, nesta edição o time de Paulinho Sananduva marcou mais e sofreu menos gols. Em 2023, anotou 104 e levou 57. Já neste ano, balançou as redes 112 vezes, quando foi vazada em 40 oportunidades.

Oitavas de final

A caminhada do Atlântico nos playoffs da LNF começará contra o Umuarama. A partida de ida das oitavas de final acontecerá no Paraná, enquanto a volta será em Erechim.