Atlântico termina primeira fase na liderança e conhece adversário das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal

Equipes se enfrentaram em Toledo, no Paraná. Duda Pan / Esporte Futuro, Divulgação

O Atlântico confirmou a liderança da Liga Nacional de Futsal (LNF) neste sábado (27). Na última rodada da primeira fase, o Galo buscou um empate em 2 a 2 com o Esporte Futuro, no Ginásio Alcides Pan, em Toledo.

O clube paranaense abriu vantagem no primeiro tempo, com gols de Feijão e Bigode. Depois do intervalo, o Atlântico reagiu a buscou a igualdade com William Bolt e Thales, quando restavam 15 segundos para o término da partida.

Com o resultado, o Galo chegou aos 54 pontos e garantiu a primeira colocação isolada da competição. Nas oitavas de final, a equipe de Paulinho Sananduva vai enfrentar o Umuarama, que ficou na 16ª posição, com 28.

O primeiro confronto da decisão será no Paraná, enquanto a volta ocorre no Caldeirão do Galo, em Erechim. A entidade deve confirmar as datas e horários nos próximos dias.

Gauchão de Futsal

No mesmo horário em que a equipe principal disputava esse confronto, o elenco sub-20 representou o Atlântico na última partida da primeira fase do Gauchão de Futsal. Em Casca, venceu o Sercca por 5 a 3.