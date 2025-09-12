Atlântico inicia decisão dos playoffs da Série Ouro neste sábado

Galo quer buscar a vantagem fora de casa. @clic_do_atleta / Atlântico, Divulgação

O Atlântico começa a decidir neste sábado (13) os playoffs da Série Ouro de Futsal. Às 20h o Galo encara o Figueira, no Ginásio Bonumazão, pela partida de ida das oitavas de final.

O Galo viaja para Tupanciretã com o elenco sub-20, visto que no domingo (14) o time principal enfrenta o Blumenau, pela Liga Nacional de Futsal (LNF). A partida de volta pela competição estadual está marcada para ocorrer no próximo domingo (21), às 19h, em Erechim.

Nas quartas de final, o clube que avançar deste confronto enfrentará o vencedor de UFSM Futsal e AFA São Francisco de Assis.

Regulamento

A partir desta fase até a final, o time que conseguir duas vitórias ou uma vitória e um empate avança. Em caso de igualdade ou vitórias alternadas, a definição da vaga será feita em prorrogação de 10 minutos, com dois tempos de cinco.

Se o empate persistir, a equipe que ficou mais bem posicionada na primeira fase avança.

Confrontos das oitavas

ATF (Pelotas) x SERCESA (Carazinho);

Figueira x Atlântico;

São José x Russo Preto;

Jaguarão Futsal x ACBF;

AVF (Manoel Viana) x ANPF (Nova Petrópolis);

Riograndense x ABF (São Lourenço do Sul);

UFSM Futsal x AFA (São Francisco de Assis);

Independente x SER Alvorada