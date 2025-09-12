Atlântico inicia decisão dos playoffs da Série Ouro neste sábado

O Atlântico começa a decidir neste sábado (13) os playoffs da Série Ouro de Futsal. Às 20h o Galo encara o Figueira, no Ginásio Bonumazão, pela partida de ida das oitavas de final.
O Galo viaja para Tupanciretã com o elenco sub-20, visto que no domingo (14) o time principal enfrenta o Blumenau, pela Liga Nacional de Futsal (LNF). A partida de volta pela competição estadual está marcada para ocorrer no próximo domingo (21), às 19h, em Erechim.
Nas quartas de final, o clube que avançar deste confronto enfrentará o vencedor de UFSM Futsal e AFA São Francisco de Assis.
Regulamento
A partir desta fase até a final, o time que conseguir duas vitórias ou uma vitória e um empate avança. Em caso de igualdade ou vitórias alternadas, a definição da vaga será feita em prorrogação de 10 minutos, com dois tempos de cinco.
Se o empate persistir, a equipe que ficou mais bem posicionada na primeira fase avança.
Confrontos das oitavas
- ATF (Pelotas) x SERCESA (Carazinho);
- Figueira x Atlântico;
- São José x Russo Preto;
- Jaguarão Futsal x ACBF;
- AVF (Manoel Viana) x ANPF (Nova Petrópolis);
- Riograndense x ABF (São Lourenço do Sul);
- UFSM Futsal x AFA (São Francisco de Assis);
- Independente x SER Alvorada